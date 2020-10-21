В соцсетях посмеялись над новостью об уходе Чубайса из Роснано. «Прощай, Арктика»

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс опроверг данные о том, что ему предложили заняться Арктикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новость о том, что глава Роснано Анатолий Чубайс покинет занимаемую должность и займется развитием Арктики, заинтересовала пользователей соцсетей. И несмотря на то что сам Чубайс уже опроверг эту информацию, некоторые россияне продолжают обсуждать эту тему и думать о том, как бы изменилась жизнь в Арктике. Лучшие комментарии — в подборке URA.RU.

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал в профиле в Facebook Чубайс. В комментариях к посту некоторых разочаровал этот ответ.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Некоторые пользователи соцсетей отшутились по этому поводу. По их мнению, Анатолия Чубайса можно назначать и на другие более значимые должности.

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: «ВКонтакте»

Однако значительная часть пользователей соцсетей негативно восприняла эту новость, опасаясь за будущее Арктики. По их мнению, Анатолию Чубайсу стоит оставаться в Роснано.

Фото: Facebook
Фото: «ВКонтакте»
Фото: Facebook
Фото: «ВКонтакте»
Фото: «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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