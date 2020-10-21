Новость о том, что глава Роснано Анатолий Чубайс покинет занимаемую должность и займется развитием Арктики, заинтересовала пользователей соцсетей. И несмотря на то что сам Чубайс уже опроверг эту информацию, некоторые россияне продолжают обсуждать эту тему и думать о том, как бы изменилась жизнь в Арктике. Лучшие комментарии — в подборке URA.RU.
«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал в профиле в Facebook Чубайс. В комментариях к посту некоторых разочаровал этот ответ.
Некоторые пользователи соцсетей отшутились по этому поводу. По их мнению, Анатолия Чубайса можно назначать и на другие более значимые должности.
Однако значительная часть пользователей соцсетей негативно восприняла эту новость, опасаясь за будущее Арктики. По их мнению, Анатолию Чубайсу стоит оставаться в Роснано.
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