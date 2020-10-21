Чубайс рискует уйти в отставку из-за ЯНАО

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Главе Роснано предложили заняться Арктикой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Роснано Анатолий Чубайс может уйти с занимаемой должности. Чиновнику предложили заниматься развитием Арктики.

«Власти обсуждают возможный уход Анатолия Чубайса из Роснано», — сообщает РБК. По информации агентства со ссылкой на собственные источники в правительстве, Чубайсу предложили «заняться Арктикой».

Анатолий Чубайс возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» с 2008 года. В 2011 году чиновник стал председателем правления госкомпании.

Сам Чубайс не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем уходе. «Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики», — цитирует чиновника РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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