Чубайс рискует уйти в отставку из-за ЯНАО

Глава Роснано Анатолий Чубайс может уйти с занимаемой должности. Чиновнику предложили заниматься развитием Арктики.

«Власти обсуждают возможный уход Анатолия Чубайса из Роснано», — сообщает РБК. По информации агентства со ссылкой на собственные источники в правительстве, Чубайсу предложили «заняться Арктикой».

Анатолий Чубайс возглавляет «Российскую корпорацию нанотехнологий» с 2008 года. В 2011 году чиновник стал председателем правления госкомпании.

Сам Чубайс не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем уходе. «Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики», — цитирует чиновника РИА «Новости».