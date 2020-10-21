Минтруд оценил идею отмены накопительной часть пенсии

Решение об отказе от накопительной пенсионной модели может коснуться 75,9 миллиона человек, сказал министр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подход к вопросу перехода на добровольную пенсионную накопительную модель должен быть взвешенным. Такое заявление на пленарном заседании в Госдуме сделал заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По словам министра, эта тема может коснуться 75,9 миллиона человек. «Дело в том, что данная тема — тема накопительной пенсии — касается 75,9 миллиона человек», — заметил замминистра, добавив, что вследствие этого простых решений здесь быть не может. Он также сообщил, что в этой системе сейчас находится 4,7 триллиона рублей.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную часть пенсии из системы государственного пенсионного страхования. Предложение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты, напоминает RT.