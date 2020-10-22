Крупнейшие авиаперевозчики боятся падения спроса на перелеты в зимний период Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российские авиакомпании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им субсидии в размере 50 млрд рублей. Поводом для обращения послужило сложное финансовое положение авиаперевозчиков, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.

«Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей», — сообщает РБК. По информации агентства, письмо в адрес Михаила Мишустина было направлено от имени главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Субсидии, по словам собеседников агентства, требуются авиакомпаниям для покрытия расходов в сложный для рынка зимний сезон. Закрытие воздушных границ со многими странами приведет к тому, что пассажиропоток этой осенью упадет почти в два раза, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет.

Ранее в АЭВТ допустили подорожание стоимости авиабилетов. По словам представителей ассоциации, которые приводит Nation News, с середины августа рост цен на авиакеросин составил от 18% до 62%. Это может повлиять на повышение стоимости перелетов, пишет « Утро.ру ».

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта включает в себя все крупнейшие авиакомпании страны. Среди них: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7 и Utair.