Авиакомпании России на грани банкротства из-за коронавируса. Они просят помощи у Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета
Крупнейшие авиаперевозчики боятся падения спроса на перелеты в зимний период Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российские авиакомпании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им субсидии в размере 50 млрд рублей. Поводом для обращения послужило сложное финансовое положение авиаперевозчиков, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.

«Авиакомпании обратились в правительство с просьбой предоставить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей», — сообщает РБК. По информации агентства, письмо в адрес Михаила Мишустина было направлено от имени главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Субсидии, по словам собеседников агентства, требуются авиакомпаниям для покрытия расходов в сложный для рынка зимний сезон. Закрытие воздушных границ со многими странами приведет к тому, что пассажиропоток этой осенью упадет почти в два раза, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет.

Ранее в АЭВТ допустили подорожание стоимости авиабилетов. По словам представителей ассоциации, которые приводит Nation News, с середины августа рост цен на авиакеросин составил от 18% до 62%. Это может повлиять на повышение стоимости перелетов, пишет «Утро.ру».

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта включает в себя все крупнейшие авиакомпании страны. Среди них: «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», S7 и Utair.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...