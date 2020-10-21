21 октября 2020
20 октября 2020

Киргизскую одежду от Versace задержали на курганской границе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской границе задержали брендовые поддельные товары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрафакт одежды популярных мировых брендов, задержали в Курганской области в пункте пропуска через госграницу Петухово. Товары Versace, к примеру, были изготовлены в Киргизии. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Фура, до потолка загруженная одеждой популярных мировых брендов, задержана сотрудниками мобильных групп. Продукция от Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Converse, New Balance, Levi’s и других известных торговых марок была упакована в полимерные пакеты и расфасована по мешкам», — говорится в релизе.

В числе задержанных товаров были носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Правообладатели товарных знаков подтвердили таможенникам контрафактность продукции.

«Также установлено, что одежда от Armani и Asics произведена в Турции, Converse — в Корее, Chanel и Versace — в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной „брендовой“ одежды установить не удалось», — цитирует пресс-служба начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Романа Шепера.

В задержании контрафактного груза совместно с таможенниками участвовали сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Сейчас готовятся материалы для передачи в полицию. Исходя из размеров установленного ущерба нарушителей ждет уголовное наказание.

Фура была загружена вещами, упакованными в пакеты
Фото предоставлено Тюменской таможней
На курганской границе задержали контрафактную одежду
Фото предоставлено Тюменской таможней

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