Контрафакт одежды популярных мировых брендов, задержали в Курганской области в пункте пропуска через госграницу Петухово. Товары Versace, к примеру, были изготовлены в Киргизии. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
«Фура, до потолка загруженная одеждой популярных мировых брендов, задержана сотрудниками мобильных групп. Продукция от Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Converse, New Balance, Levi’s и других известных торговых марок была упакована в полимерные пакеты и расфасована по мешкам», — говорится в релизе.
В числе задержанных товаров были носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Правообладатели товарных знаков подтвердили таможенникам контрафактность продукции.
«Также установлено, что одежда от Armani и Asics произведена в Турции, Converse — в Корее, Chanel и Versace — в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной „брендовой“ одежды установить не удалось», — цитирует пресс-служба начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Романа Шепера.
В задержании контрафактного груза совместно с таможенниками участвовали сотрудники погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Сейчас готовятся материалы для передачи в полицию. Исходя из размеров установленного ущерба нарушителей ждет уголовное наказание.
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