21 октября 2020
20 октября 2020

ХМАО приблизился к рекордному показателю заразившихся COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, дезинфекция, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
В округе снова отмечается рост заразившихся коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 199 жителей. Показатель снова приближается к своему максимальному значению с начала второй волны пандемии (с сентября) — 208 человек за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 104 пациентов тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 31,78%», — добавили в оперштабе.

  • Сургут — 44;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Нижневартовск — 20;
  • Нягань — 18;
  • Урай — 15;
  • Нефтеюганск — 11;
  • Советский район — 10;
  • Югорск — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Лангепас — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Березовский района — 5;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Мегион — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Радужный — 3:
  • Пыть-Ях — 3;
  • Белоярский район — 2;
  • Покачи — 1.

На момент выявления болезни у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у пяти человек болезнь проходит бессимптомно. За сутки вылечились 136 человек, за весь период пандемии — 23 104 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО не хватает мест для больных коронавирусом даже с учетом запланированного к развертыванию коечного фонда. На данный момент свободно лишь 31,78% коек, это меньше, чем требует Минздрав (свободных ковидных коек должно быть более 50%).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...