ХМАО приблизился к рекордному показателю заразившихся COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 199 жителей. Показатель снова приближается к своему максимальному значению с начала второй волны пандемии (с сентября) — 208 человек за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Состояние 104 пациентов тяжелое, 77 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 31,78%», — добавили в оперштабе.
- Сургут — 44;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Нижневартовск — 20;
- Нягань — 18;
- Урай — 15;
- Нефтеюганск — 11;
- Советский район — 10;
- Югорск — 8;
- Сургутский район — 7;
- Лангепас — 6;
- Кондинский район — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Березовский района — 5;
- Нижневартовский район — 4;
- Мегион — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Радужный — 3:
- Пыть-Ях — 3;
- Белоярский район — 2;
- Покачи — 1.
На момент выявления болезни у 149 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 зафиксирована пневмония, у пяти человек болезнь проходит бессимптомно. За сутки вылечились 136 человек, за весь период пандемии — 23 104 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО не хватает мест для больных коронавирусом даже с учетом запланированного к развертыванию коечного фонда. На данный момент свободно лишь 31,78% коек, это меньше, чем требует Минздрав (свободных ковидных коек должно быть более 50%).
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