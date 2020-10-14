14 октября 2020
13 октября 2020

В ХМАО не хватает мест для больных коронавирусом. Власти вынуждены снова открыть ковидные госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, больничная койка, ивл, covid-19, covid19, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус
В ХМАО на фоне второй волны COVID-19 срочно возобновляют работу инфекционные госпитали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Мегионе и Югорске вновь развернуты и запущены в действие инфекционные госпитали на базе городских больниц. Это сделано из-за постоянного роста числа больных коронавирусом. Дополнительные койки для лечения коронавируса развернуты и в других городах региона, рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В связи с увеличением количества больных COVID-19, поступающих в больницы, в течение двух недель (с 29.09.2020 по 13.10.2020) в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Лангепасе, Нягани и Радужном дополнительно развернуты 376 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, развернутый коечный фонд для лечения данной категории больных теперь составляет 1314 коек», — добавили в депздраве.

За последнюю неделю число свободных коек для лечения больных коронавирусом менялось от 28,79% (9 октября) до 50,18% (10 октября) и утром 15 октября, по данным оперштаба, составляло 34%. Это меньше, чем требует Минздрав (свободных ковидных коек должно быть более 50%). В депздраве сообщили, что при осложнении эпидситуации планируется вывести из резерва дополнительные инфекционные госпитали в Белоярском районе, в Междуреченском и Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже потратили более семи миллиардов на борьбу с коронавирусом. Деньги идут на оснащение коечного фонда, приобретение лабораторного оборудования и лекарственных препаратов и многое другое.

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