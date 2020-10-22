Здание курганского детсада покрылось трещинами

Из-за ремонта детям приходится делить личные шкафчики на двоих человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шатровском районе (Курганская область) затягивается ремонт детского сада №2 — в здании обнаружили трещины. Об этом на портале «Обратись» сообщили представители администрации района.

«В ходе ремонта здания МКДОУ „Шатровский детский сад №2“ <…> были выявлены трещины в конструкциях, в связи с чем работы <…> были приостановлены до подготовки заключения о возможности их продолжения», — объяснили в местной администрации. Представители власти добавили, что из-за трещин ремонтные работы сдвинулись на месяц, но в ближайшее время их возобновят.

Ранее о данной проблеме сообщили родители детей, которые посещают этот детсад. «Наш детский сад закрыли на ремонт еще в начале лета, пообещав, что к осени его отремонтируют и мы все пойдем в детский сад. Но до настоящего времени работы по его ремонту не ведутся и даже не начинались», — написали родители. Они добавили, что из-за этого не всем детям достаются места в детсадах, а в одном из них им приходится делить личные шкафчики.

«Дети, остро нуждающиеся в местах в дошкольном учреждении, имеют возможность посещать два других здания МКДОУ „Шатровский детский сад №2“», — ответили в администрации. По словам представителей власти, дополнительные шкафчики нельзя поставить из-за недостаточной площади помещений.