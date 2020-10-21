Ефремов появляется в фильме в роли полицейского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В Екатеринбурге прошел закрытый предпремьерный показ фильма «Картонная пристань», сообщили URA.RU два участника мероприятия. Сценаристом и продюсером картины стал бывший владелец концерна «Калина» Тимур Горяев.

В центре сюжета — московские журналисты, которые отправились в пресс-тур на Урал. Поездка из короткого путешествия по провинции превращается в схватку с местными жителями, которые не рады приезду гостей. Одну из главных ролей — полицейского со своими темными тайнами — исполнил Михаил Ефремов. В фильме также снимались Иван Жвакин (сериал Молодежка), Владимир Зайцев (фильм Статский советник), Борис Каморзин (фильм Олигарх), Ольга Тумайкина (фильм Мамы). По данным URA.RU, съемки фильма были завершены в 2019 году, и ДТП с участием Ефремова не повлияло на производство фильма.

Первые зрители отметили, что фильм снят в формате роуд-муви, в нем достаточно юмора и моментов, которые могли бы появиться в фильмах Квентина Тарантино. Прямых упоминаний известных уральцев или свердловских политиков, которые появляются в кадре, нет. На афишах планируется разместить слоганы «Места здесь тихие. И народ тихий» и «Проживем и без Москвы. Сами разберемся».

На презентации фильма присутствовали топ-менеджеры «Калины», участники съемочной группы, единственным приглашенным политиком стал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сам Тимур Горяев, который в 2012 году продал концерн «Калина» британско-нидерландской компании Unilever и переехал в Англию, на премьере не присутствовал. URA.RU не удалось связаться с представителями Тимура Горяева.