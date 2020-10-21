21 октября 2020

Уральские хирурги научились вживлять датчики, избавляющие от боли

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи вживляют датчик, который корректирует хронический болевой синдром Департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области пациенту впервые вживили в организм датчик, который позволяет корректировать хронический болевой синдром. Об эксперименте URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Операция предполагает вживление в живот или ягодицу специального генератора, связанного с электродом, установленным над спинным мозгом: он посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит улучшают их качество жизни», — рассказал нейрохирург Алексей Дубских.

Аппарат поможет людям, которым не помогают даже сильные обезболивающие. Операцию бесплатно проводят пациентам Свердловского областного онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее такие операции проводились только в федеральных больницах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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