Уральские хирурги научились вживлять датчики, избавляющие от боли

В Свердловской области пациенту впервые вживили в организм датчик, который позволяет корректировать хронический болевой синдром. Об эксперименте URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Операция предполагает вживление в живот или ягодицу специального генератора, связанного с электродом, установленным над спинным мозгом: он посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит улучшают их качество жизни», — рассказал нейрохирург Алексей Дубских.
Аппарат поможет людям, которым не помогают даже сильные обезболивающие. Операцию бесплатно проводят пациентам Свердловского областного онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее такие операции проводились только в федеральных больницах.
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