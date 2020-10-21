Челябинский Роспотребнадзор не справляется с карантином в области

Ведомство Анатолия Семенова (на снимке) перестало заниматься контактами больных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор (РПН) Челябинской области перестал выдавать предписания о самоизоляции заразившимся коронавирусом и членам их семей. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько челябинцев. Проблему подтвердили в минздраве региона.

«Численности его (РПН — прим. ред.) сотрудников объективно недостаточно для выдачи предписаний», — заявила на брифинге 21 октября замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова. О том, что такая проблема существует, подтвердил URA.RU руководитель отдела охраны труда в федеральном ядерном центре в Снежинске Николай Хохлов. Он заявил, что на предприятии ухудшается эпидобстановка по коронавирусной инфекции. Однако коллегам, которые контактировали с заразившимся, предписания на самоизоляцию от РПН поступать перестали.

«Мы уже дней 10 не получаем эти документы. В Снежинске отрабатывают только семейные очаги», — заявил Хохлов. Читатели URA.RU сообщают, что предписания перестали поступать и в семейные очаги. Жители решают сами, как им поступать.

«Я излечился от ковидной пневмонии дома после 10-процентного поражения легких. Никаких сигналов от РПН не поступало, хотя после подтверждения теста на коронавирус я сообщил врачам данные всех, с кем контактировал в последнее время. Члены моей семьи добровольно самоизолировались сами», — рассказал один из читателей, переболевший COVID. У 72-летней челябинки 16 октября на КТ подтвердилось поражение легких по ковидному типу. «Никто с ней и ее контактным списком из РПН не связывался», — рассказал URA.RU ее родственник.

Получить комментарий от РПН не удалось: номера телефонов всегда заняты. На брифинге 22 октября первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что на горячую линию поступает много вопросов от людей, кто оказался в такой ситуации и не понимает, куда теперь идти и что делать. «Сегодня прошло совещание с РПН. Разработаны соответствующие алгоритмы взаимодействия между медицинскими организациями и теми, кто получил положительные тесты самостоятельно», — сообщила Гехт.