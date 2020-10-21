В свердловском минздраве раскрыли опасности второй волны COVID

Елена Чадова призвала не заниматься самолечением Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчане расслабились и стали позже обращаться за медпомощью после заражения коронавирусом, в таких случаях заболевание может протекать с более серьезными осложнениями. Об этом URA.RU рассказала замглавы минздрава Свердловской области Елена Чадова.

«Если пациенты поступают в первые сутки (и на это есть показание для госпитализации), лечение идет легче. Сейчас наш народ расслабился и занимается самолечением. Есть факты отсроченного обращения за медпомощью. В таком случае лечение идет тяжелее и на него требуется больше времени», — уточнила замминистра.

Она опровергла мнение, что позднее обращение может быть связано с загруженностью больниц. «Мы очень много потратили усилий, чтобы рассказать о первых признаках болезни, когда надо вызывать скорую помощь, когда вызвать врача из поликлиники. К сожалению, видим, что есть факты, когда пациенты лечатся сами в течении трех или даже десяти дней», — отметила Елена Чадова.

Замминистра опровергла мнение, что в последние дни число активных больных (число заболевших свердловчан минус количество выздоровевших и умерших) уменьшается из-за того, что больных выписывают недолеченными. «Число выздоровевших сейчас выше, чем число выявленных случаев. Мы не можем выписывать раньше, пациент считается выздоровевшим, когда у него два отрицательных анализа. Мы понимаем, что нам не надо загружать койки в стационаре, поэтому мы развернули койки в местах временного размещения и можем туда переводить пациентов после прохождения острого периода», — объяснила она. Чадова напомнила, что в легких случаях пациенты лечатся на дому.