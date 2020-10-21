21 октября 2020

Из-за COVID челябинцы боятся общественнoго транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской общественный транспорт. Мойка и санитарная обработка автобусов. Челябинск, автопарк, эпидемия, автобусы, городской общественный транспорт, мойка автобусов, коронавирус
В Челябинске регулярно обрабатывают общественный транспорт, но люди все равно боятся заразиться коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перевозчики Челябинска заявляют об уменьшении пассажиропотока. Как сообщили URA.RU в мэрии Челябинска, а также представители коммерческих фирм, это связано с пандемией коронавируса.

«Пассажиропоток из-за пандемии просел на 10-15%. Это связано не только с тем, что люди боятся пользоваться общественным транспортом, опасаясь заразиться, но и с тем, что трамваями, троллейбусами и автобусами чаще всего пользовались люди пожилые (возраст 65+). Они предпочитают сейчас оставаться дома», — рассказал URA.RU начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев.

Кичеев добавил, что на снижение пассажиропотока повлиял и перевод части офисных работников на удаленный режим работы. В ИП Деменюк, обслуживающем три маршрута — № 11, № 96 и № 56, — также отметили резкое сокращение пассажиропотока.

«Количество пассажиров весной стремительно упало на треть. Сейчас столь резкого снижения мы не видим, однако с каждой неделей число пассажиров постепенно уменьшается», — заявила URA.RU директор ИП Светлана Деменюк.

В компании ООО «Гранд», обслуживающей маршруты №35, 40 и 51, подтвердили снижение количества пассажиров, однако назвать конкретные цифры затруднились. Кроме того, бизнесмены добавили, что люди начали чаще пользоваться личными автомобилями. «В своей машине риск заразиться меньше», — сообщил URA.RU один из владельцев транспортных компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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