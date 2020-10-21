Из-за COVID челябинцы боятся общественнoго транспорта

Перевозчики Челябинска заявляют об уменьшении пассажиропотока. Как сообщили URA.RU в мэрии Челябинска, а также представители коммерческих фирм, это связано с пандемией коронавируса.
«Пассажиропоток из-за пандемии просел на 10-15%. Это связано не только с тем, что люди боятся пользоваться общественным транспортом, опасаясь заразиться, но и с тем, что трамваями, троллейбусами и автобусами чаще всего пользовались люди пожилые (возраст 65+). Они предпочитают сейчас оставаться дома», — рассказал URA.RU начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев.
Кичеев добавил, что на снижение пассажиропотока повлиял и перевод части офисных работников на удаленный режим работы. В ИП Деменюк, обслуживающем три маршрута — № 11, № 96 и № 56, — также отметили резкое сокращение пассажиропотока.
«Количество пассажиров весной стремительно упало на треть. Сейчас столь резкого снижения мы не видим, однако с каждой неделей число пассажиров постепенно уменьшается», — заявила URA.RU директор ИП Светлана Деменюк.
В компании ООО «Гранд», обслуживающей маршруты №35, 40 и 51, подтвердили снижение количества пассажиров, однако назвать конкретные цифры затруднились. Кроме того, бизнесмены добавили, что люди начали чаще пользоваться личными автомобилями. «В своей машине риск заразиться меньше», — сообщил URA.RU один из владельцев транспортных компаний.
Подписывайтесь на URA.RU в