В Москве предотвратили теракт. Видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ задержала преступника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве задержан 21-летний уроженец Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что мужчина готовился к совершению теракта с применением самодельного взрывного устройства по указанию боевиков международных террористических организаций. В частности, была обнаружена его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.

По данным ФСБ, в дальнейшем юноша хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. Расследование продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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