В Москве задержан 21-летний уроженец Центральной Азии, который готовил теракт в одном из зданий органов власти. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Уточняется, что мужчина готовился к совершению теракта с применением самодельного взрывного устройства по указанию боевиков международных террористических организаций. В частности, была обнаружена его переписка с боевиками, инструкции по изготовлению взрывчатки и видео присяги главарям террористов.
По данным ФСБ, в дальнейшем юноша хотел уехать на Ближний Восток воевать на стороне террористов. Где именно и когда он планировал устроить взрыв, не раскрывается. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на URA.RU в