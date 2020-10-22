Определен самый опасный и безопасный свердловский город по COVID. Статистика

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Парк Маяковского (ЦПКиО) в день ВДВ. Екатеринбург, парк маяковского, социальная дистанция, коронавирус, пандемия
Каменск-Уральский — самый безопасный город на Среднем Урале в плане заражения коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбург (1,34%) и Каменск-Уральский (0,35%) являются самым опасным и самым безопасным городом соответственно по заражаемости коронавирусом в Свердловской области. Об этом говорит анализ официальной статистики свердловского управления Роспотребнадзора.

Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения крупных городов региона. От этих цифр высчитывался процент зараженных горожан. В результате в Екатеринбурге с начала пандемии заболел 1,34% горожан, в Верхотурье — 1,12%, в Верхней Пышме — 1,11%, в Красноуральске — 0,93%, в Березовском — 0,92%. При этом самый низкий процент заражения населения в Каменске-Уральске (0,35%), где живет 166 тысяч человек. Чуть больше в Серове (0,48%), Камышлове (0,61%), Асбесте (0,62%) и Нижнем Тагиле (0,63%).

Ранее стало известно, что в Свердловской области самая высокая летальность заболевших коронавирусом в УрФО — 2,1% от числа заболевших. Это превышает показатель Тюменской области более чем в четыре раза (там умерли лишь 0,45% заболевших).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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