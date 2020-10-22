Путин назвал число погибших в карабахском конфликте

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин назвал смерть людей в Карабахе страшной трагедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Число погибших в результате последнего конфликта в Нагорном Карабахе приближается к пяти тысячам. Это страшная трагедия, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XVII ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, каждая сторона конфликта потеряла более чем по 2 тысячи человек. «Для нас огромная трагедия, когда гибнут люди. <…> За 10 лет войны в Афганистане в Советском Союзе погибло 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять», — приводит RNS слова Путина. Российский лидер также отметил, что надеется на помощь США в урегулировании этого конфликта. «23-го числа министры иностранных дел [Армении и Азербайджана] встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю, что американские наши партнеры будут помогать урегулированию», — заявил президент.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Договоренности о перемирии, достигнутые в октябре, были нарушены уже через несколько часов.

Спор между Баку и Ереваном вокруг принадлежности Нагорного Карабаха продолжается с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992—1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами, напоминает ТАСС.

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