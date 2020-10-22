Россияне побили рекорд по спросу на новые iPhone

Россияне побили прошлогодние рекорды по предзаказу на новые модели iPhone. Как сообщили ритейлеры, за время, отведённое на заказы гаджетов перед продажей (21 и 22 октября), интерес к iPhone 12 и iPhone 12 Pro у покупателей из городов-миллионников превысил все ожидания.
«По сравнению с прошлым годом количество предзаказов увеличилось в полтора раза», — отметили в пресс-службе МТС на запрос РИА «Новости». «Чаще всего предзаказ оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — добавляет вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.В re: Store рассказали, что новинку от Apple также ждут жители Сочи, Казани, Владивостока, Омска, Воронежа, Самары, Перми.
По предзаказам наиболее популярной моделью среди россиян оказался iPhone 12 Pro в цвете «тихоокеанский синий» с объемом памяти по убыванию: 256 Гб, 128 Гб и 512 Гб. Далее по популярности идет цвет графитовый, с объемом памяти 256 Гб.
Старт продаж начинается 23 октября. Продавцы уверяют, что готовы предоставить для покупателей рассрочку, а также в ряде магазинов будет доступен и trade-in. Как ранее сообщало URA.RU, Apple показала новые iPhone 13 октября. Линейка 2020 года состоит из iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Одними из главных новшеств стали поддержка сетей 5G и острые грани корпуса. Стоят новые смартфоны от 69 990 до 139 990 рублей. Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал RT, что новые модели будут иметь успех в России, и высокая стоимость базовых флагманов снизится уже через три-четыре месяца.
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