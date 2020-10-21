Названы отличия между iPhone 12 для России и США

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, логотип, apple
Apple будет наносить гравировку на iPhone 12 для европейских рынков Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Новые смартфоны компании Apple iPhone 12 (Pro, mini) будут поставляться на европейские рынки со специальной маркировкой CE на боковой рамке корпуса. Такие экземпляры будут продаваться, в том числе, и в России.

«Маркировка CE означает, что продукция соответствует основным требованиям директив и стандартам Европейского союза», — пишет lenta.ru со ссылкой на MacRumors. Раньше Apple наносила гравировки внизу задней панели корпуса iPhone. При этом американский закон о маркировке устройств позволяет вносить информацию регуляторов в настройки устройств.

Отличием «американских» iPhone 12 станет специальное окошко для стабильного приема сигнала 5G на правой грани смартфона. Это объясняют тем, что в версиях iPhone для США есть поддержка миллиметрового диапазона (mmWave).

Apple показала новые iPhone 13 октября. Линейка 2020 года состоит из iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Одними из главных новшеств стали поддержка сетей 5G и острые грани корпуса. Стоят новые смартфоны от 69 990 до 139 990 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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