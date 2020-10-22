В Роспотребнадзоре опровергли миф о коронавирусе и детях

Ученые пришли к выводу, что взрослые заражают детей коронавирусом, а не наоборот Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Взрослые заражают коронавирусом детей, поэтому школьники не являются активными разносчиками инфекции. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — приводит РИА «Новости» слова вирусолога.

Он объяснил, что размножению вируса в организме способствует рецептор ACE2 в клетках, который с возрастом только увеличивается. По словам Тотоляна, число вирусных частиц на слизистых ребенка будет небольшим, поэтому он в меньшей степени является распространителем коронавируса.

С начала пандемии в России зафиксирована только одна смерть от COVID-19 среди детей, пишет «Национальная служба новостей». Обычно они переносят болезнь в легкой форме. Ранее ученые выяснили, что коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, передает « Царьград ».