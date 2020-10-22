Губернатор Махонин усилил минтарифов перед формированием кабмина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин перед формированием нового правительства усилил краевое министерство тарифного регулирования и энергетики. Ему передана часть функций министерства ЖКХ Прикамья, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Передать минтарифного регулирования и энергетики Пермского края следующие функции министерства ЖКХ: в сфере разработки и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», — указано в постановлении.
Также минтарифов края будет разрабатывать и утверждать нормативы потребления коммунальной услуги при использовании земельного участки и надворных построек; разрабатывать стандарты нормативной площади жилья, стоимости ЖКУ и максимального размера на оплату жилья и коммуналки в совокупном доходе семьи.
Краевое правительство 7 октября в полном составе сложило с себя полномочия вслед за инаугурацией губернатора Дмитрия Махонина. На формирование нового состава кабмина у губернатора есть три месяца с момента отставки правительства.
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