22 октября 2020
21 октября 2020

Губернатор Махонин усилил минтарифов перед формированием кабмина

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Минтарифов края благодаря губернатору получило больше полномочий Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин перед формированием нового правительства усилил краевое министерство тарифного регулирования и энергетики. Ему передана часть функций министерства ЖКХ Прикамья, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Передать минтарифного регулирования и энергетики Пермского края следующие функции министерства ЖКХ: в сфере разработки и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», — указано в постановлении.

Также минтарифов края будет разрабатывать и утверждать нормативы потребления коммунальной услуги при использовании земельного участки и надворных построек; разрабатывать стандарты нормативной площади жилья, стоимости ЖКУ и максимального размера на оплату жилья и коммуналки в совокупном доходе семьи.

Краевое правительство 7 октября в полном составе сложило с себя полномочия вслед за инаугурацией губернатора Дмитрия Махонина. На формирование нового состава кабмина у губернатора есть три месяца с момента отставки правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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