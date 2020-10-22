После происшествия в колонию прибыло начальство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В исправительной колонии №10 в Екатеринбурге погиб заключенный, по предварительным данным, он покончил с собой. По словам источников URA.RU, его можно было бы спасти, однако происшествие вовремя не заметил дежурный. В этой колонии отбывает срок Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены — фотомодели Юлии Прокопьевой.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. По данным инсайдера, с собой покончил заключенный, которому к 10-летнему сроку добавили еще 12 лет заключения за убийство в ИК №53. Он находился в ШИЗО и накануне вступил в конфликт с представителем администрации. «Охранник спал, поэтому вовремя не принял меры. Вызвали реанимацию, но спасти заключенного не смогли», — уточнил детали собеседник агентства. По его словам, после ЧП в колонию приехало большое количество проверяющих.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области не ответили на звонок корреспондента. В ведомство был направлен письменный запрос.

Дмитрий Лошагин был приговорен к 10 годам заключения в 2015 году. Сидел в ИК № 54 в Новой Ляле. Из-за угроз изнасилования со стороны осужденных в 2019 году Лошагина перевели в ИК № 10 в Екатеринбурге. В ближайшем будущем Лошагин попробует выйти из ИК — подаст просьбу о переводе его на принудительные работы при колонии-поселении.