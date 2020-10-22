Полина быстро идет на поправку, но у нее большой недобор веса Коллаж: URA.RU

Шестимесячная Полина из Карпинска, которую мать морила голодом в шкафу, идет на поправку. Об этом URA.RU рассказали в свердловской областной детской больнице, где находится ребенок.

Девочка чувствует себя хорошо, но у нее по-прежнему большой недобор веса: при поступлении она весила 3250 грамм, за две недели набрала 700 грамм и сейчас ее вес около 4 кг (но это все равно мало: норма для ее возраста — 6 кг). «Кушает она с жадностью — уговаривать ее не нужно», — рассказала Марина Лебедева, главная медицинская сестра ОДКБ.

По словам медиков, основное лечение сейчас — это тепло, уход и кормление. Но главное, что требуется маленькому пациенту — любовь и человек рядом с ней (вместо мамы). Для этого ей наняли сиделку — ее услуги оплатил глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. «Девочка на нее реагирует прекрасно: ищет ее глазками, поворачивает головку, приподнимается на локоточках», — говорит главная медсестра больницы.

У девочки, которую морили голодом, появилась сиделка Фото: Евгений Поторочин.

Нянечка, дежурящая с Полиной круглосуточно, рассказывает о своей подопечной со слезами на глазах. «Такая маленькая, беззащитная — конечно, мне ее жалко, — говорит Надежда Боталова, сиделка патронажной службы „Профиль милосердия“. — Когда я пришла — она спала. Проснулась — я взяла ее на ручки, так и познакомились. Она очень любит быть на руках».

По словам няни, Полина очень любознательная, причем привлекают ее даже не игрушки. «Ее больше интересуют пеленки, простыни: она их тянет к себе, начинает рассматривать, — рассказала сиделка. — Очень любит изучать свои пальчики. Лишь иногда капризничает — всегда хочет кушать раньше, чем положено» (кормят ее каждые 2,35 часа).

«Наверное, нет человека, которого бы оставила равнодушным история маленькой Полины. Конечно, мы не могли пройти мимо и, по поручению Игоря Алексеевича, предложили помощь медикам областной больницы. Созданы все условия для того, чтобы Полина поправлялась. Мы будем и дальше следить и, по возможности, помогать этой девочке», — заявил представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.

Шестимесячную Полину нашли в шкафу в одной из квартир Карпинска. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить ее голодом, но ее тайно подкармливал старший брат. Обнаружили ребенка гости матери. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. Мать увезла полиция, она проходит психиатрическую экспертизу.

Марина Лебедева, главная медицинская сестра ОДКБ Фото: Евгений Поторочин

Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге, где сейчас находится Полина Фото: Евгений Поторочин

Сиделка Полины Надежда Боталова Фото: Евгений Поторочин