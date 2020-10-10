10 октября 2020
09 октября 2020

Девочка, которую морили голодом в шкафу, начала есть и играть

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора СО и Чулпан Хаматовой в ОДКБ №1. Екатеринбург, палата, врач, больница
Врачи ОДКБ №1 Екатеринбурга смогли стабилизировать состояние шестимесячной Полины Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Состояние полугодовалой жительницы Карпинска Полины, которую мать полгода держала в шкафу, удалось стабилизировать. С таким заявлением выступил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками», — написал Шестаков в Facebook. Судя по всему, жизни девочки ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в шкафу в одной из квартир Карпинска обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить ребенка голодом, однако ее тайно подкармливал старший брат. Обнаружить ребенка смогли благодаря гостям матери. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. Ситуацию лично контролирует уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Мать увезла полиция, она проходит психиатрическую экспертизу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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