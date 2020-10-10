Девочка, которую морили голодом в шкафу, начала есть и играть

Состояние полугодовалой жительницы Карпинска Полины, которую мать полгода держала в шкафу, удалось стабилизировать. С таким заявлением выступил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.
«Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками», — написал Шестаков в Facebook. Судя по всему, жизни девочки ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что в шкафу в одной из квартир Карпинска обнаружили шестимесячную девочку. Мать не хотела третьего ребенка и пыталась заморить ребенка голодом, однако ее тайно подкармливал старший брат. Обнаружить ребенка смогли благодаря гостям матери. Девочку привезли на вертолете в Екатеринбург. Ситуацию лично контролирует уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Мать увезла полиция, она проходит психиатрическую экспертизу.
Подписывайтесь на URA.RU в