Назначен новый глава Калининграда

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Виды Калининграда , улица, здание, калининград, дом советов
Должность мэра Калининграда занял спикер городского совета депутатов Андрей Кропоткин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты городского совета Калининграда избрали нового мэра. Им стал спикер местного парламента Андрей Кропоткин.

«Новым главой Калининграда стал спикер горсовета Андрей Кропоткин», — передает РИА «Новости». Выборы проходили 23 октября на внеочередном заседании Горсовета.

Прежний глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления города. Если раньше мэра выбирали из числа претендентов на должность сити-менеджера, который одновременно является главой администрации города, то теперь градоначальника выбирают депутаты горсовета из своего состава. Силуанов занимал должность главы Калининграда с апреля 2018 года. Ранее он курировал социальный сектор в областном правительстве.

Кропоткину 51 год. Он избирался в городской совет депутатов Калининграда в 2006 и 2016 годах. В последний раз он возглавил орган. Также Кропоткин написал несколько книг и вел на местном телеканале программу «Прогулки по Калининграду с Андреем Кропоткиным».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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