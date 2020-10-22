Костя Цзю приехал на Урал ради исторического турнира. Фото

23 октября 2020 в 14:43 Размер текста - 17 +

Константин Цзю приехал на открытие турнира по боксу в Серове Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса В Серове (Свердловская область) стартовал 20-й турнир по боксу «Кубок Константина Цзю». Абсолютный чемпион мира Костя Цзю лично присутствовал на церемонии открытия. Во время мероприятия глава Серова Василий Сизиков вручил ему символический подарок — книгу про почетных граждан города. На «Кубок Константина Цзю» приехали более 140 спортсменов из нескольких регионов УрФО. Выступая перед участниками турнира, Цзю вспомнил, как сам занимался здесь боксом в детстве и пожелал спортсменам отличных результатов. Также в церемонии открытия участвовали президент «Академии бокса Кости Цзю» Сергей Кочнев и свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. Глава минспорта, открывая турнир, сообщил, что в течение года в Серове будет завершено проектирование и начнется строительство центра бокса имени Кости Цзю. «По словам Леонида Рапопорта, в рамках соглашения между губернатором Свердловской области [Евгением Куйвашевым] и Федерацией бокса России было объявлено пять городов, где будет произведено строительство центров бокса. Уже завершено проектирование, в следующем году начнется строительство двух объектов», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. «Кубок Константина Цзю» проводится с 2000 года. Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 100 до 200 спортсменов из Свердловской области и всего УрФО. Леонид Рапопорт рассказал о сроках строительства центров бокса в регионах Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса На «Кубок Константина Цзю» приехали более 140 спортсменов из нескольких регионов УрФО Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.