В Кремле раскрыли детали совещания Путина по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин 23 октября проведет совещание по минимизации последствий пандемии и работе над ростом экономики. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Участниками будет дана оценка ситуации в экономике, обсудят меры по стабилизации, преодолению коронавирусных последствий и последующего выхода на траекторию роста», — заявил Песков. В совещании примут участие премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, а также ряд представителей экономического блока.
Совещание должно начаться в 14:00 по московскому времени, рассказал Песков. По его словам, вступительная речь Путина будет открытой, совещание пройдет по видеосвязи.
Ранее Путин давал оценку макроэкономическим показателям России в условиях пандемии и кризиса, передает RT. Глава государства заявил, что ситуация остается приемлемой и постепенно улучшается.
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