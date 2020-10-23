В Кремле раскрыли детали совещания Путина по коронавирусу

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Совещание по экономике с Владимиром Путиным пройдет 23 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин 23 октября проведет совещание по минимизации последствий пандемии и работе над ростом экономики. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участниками будет дана оценка ситуации в экономике, обсудят меры по стабилизации, преодолению коронавирусных последствий и последующего выхода на траекторию роста», — заявил Песков. В совещании примут участие премьер Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, а также ряд представителей экономического блока.

Совещание должно начаться в 14:00 по московскому времени, рассказал Песков. По его словам, вступительная речь Путина будет открытой, совещание пройдет по видеосвязи.

Ранее Путин давал оценку макроэкономическим показателям России в условиях пандемии и кризиса, передает RT. Глава государства заявил, что ситуация остается приемлемой и постепенно улучшается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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