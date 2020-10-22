Михаила Бабийчука хочет сместить с поста председателя СРО один из членов правления Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Член правления саморегулируемой организации (СРО) «Союз строителей ЯНАО» Сергей Гергарт обвинил руководство в самоуправстве. Как следует из оказавшегося в распоряжении редакции URA.RU письма за подписью бизнесмена, председатель правления СРО Михаил Бабийчук и его сторонники якобы злоупотребляют положением и деньгами организации.

«Окончательно сложилось мнение, что председатель правления Бабийчук М.В. вместе с независимыми членами правления СРО считают, что они могут творить, что хотят, а также распоряжаться компенсационными фондами СРО, который формировали все строительные организации округа, как им заблагорассудится», — говорится в тексте письма. По словам автора, кроме обращения к руководству, он подготовил аналогичные заявления в прокуратуру, СКР и Росстройнадзор.

Сам Сергей Гергарт по телефону подтвердил URA.RU авторство документа, однако более предметно пообщаться не смог, сославшись на занятость. Связаться с Михаилом Бабийчуком не удалось — на звонок агентства председатель правления СРО не ответил.

По словам гендиректора юридического бюро по контролю за соблюдением прав предпринимателей при реготделении «Опоры России» Владимира Писарева (один из фигурантов письма — ред.), заявления Гергарта напрямую связаны с переделом власти в СРО. «Он хочет стать председателем правления и в последующем зарабатывать на этом деньги, пользуясь рычагами своего влияния», — сообщил юрист.

Владимир Писарев пояснил, что в письме в качестве «фактов» изложена недостоверная информация. Поэтому те, кого обвиняет Гергарт, либо уже подали иски о защите деловой репутации, либо готовят заявления в суд.