Губернатор ЯНАО продлит выплаты по коронавирусу

Дмитрий Артюхов готовится подписать документ о выплатах бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предпринимателям ЯНАО, создающим места для потерявших работу в период пандемии коронавируса, продлят выплаты до декабря. Такое решение в ближайшее время примет губернатор Дмитрий Артюхов. Проект его постановления разработан окружным правительством и опубликован на сайте.

Артюхов изменил дату, до которой рассчитана поддержка бизнесменов. Прежний срок подачи заявок на предоставление выплаты был 20 октября, теперь субсидии будут переводить вплоть до 1 декабря. «На создание каждого рабочего места предприниматели будут получать по 123 тысячи рублей. На зарплату каждому сотруднику работодателям выделят до 24,1 тысячи рублей», — следует из документа.

Как и прежде, деньги будут выдавать только бизнесу, который не находится в процессе реорганизации и ликвидации, не проходит через банкротство и деятельность которого не остановлена по закону. Также предприниматель не должен быть получателем бюджетных средств любым другим способом на те же цели.

В конце сентября власти ЯНАО продлили выплаты медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Кроме того, губернатор Артюхов распорядился выдавать деньги пострадавшим от пандемии предпринимателям. Для этих целей в бюджете округа заготовили 50 млн рублей.