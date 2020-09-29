Губернатор ЯНАО выдаст деньги пострадавшим от коронавируса

На новые выплаты ямальские власти заготовили 50 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С октября пострадавшие от коронавируса предприниматели ЯНАО начнут получать очередные денежные выплаты от окружных властей. Средства можно будет потратить в том числе на оплату коммунальных услуг. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, его постановление опубликовано на сайте правительства ЯНАО.

Деньги для бизнесменов будут выделены из резервного фонда округа. Всего ямальские власти заготовили 50 млн рублей. Компенсации получат предприниматели из всех муниципалитетов ЯНАО, больше всего — в Новом Уренгое, куда правительство направит 18 млн рублей. В документе сказано, что на субсидию претендуют владельцы ресторанов, кафе, кинотеатров, салонов красоты, образовательных центров и других учреждений.

Компенсация выплачивается бизнесменам только один раз, пояснил глава управления экономики Салехарда Руслан Юсупов. «С апреля мы уже оказали финансовую поддержку 30 обратившимся бизнесменам на общую сумму 4,2 млн рублей. Повторно получить компенсацию нельзя. Еще одно из требований — сохранение общего количества рабочих мест на период не менее месяца с момента получения субсидии», — прокомментировал он.

Ранее власти ЯНАО уже предлагали бизнесу меры поддержки. В частности, предприниматели получали выплаты на сотрудников и субсидии для покупки дезинфицирующих средств. Также им предоставляли льготы. Кроме того, поддержку получат ямальцы, потерявшие работу во время пандемии.