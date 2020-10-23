В Свердловской области ждут всплеск смертей к Новому году

Медики не успевают лечить заболевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области к концу 2020 года медики ждут роста числа смертей. Причиной станет не только коронавирус, но и другие заболевания, на лечение которых у медиков не хватает сил, сообщил инсайдер из медицинской среды.

«С коронавирусом людей умирает больше, чем непосредственно от короны. Раза в три-четыре», — уточнил инсайдер. Он добавил также, что в Свердловской области 16,5 тысяч коек в стационарах. «Семь тысяч перепрофилированы вместе с врачами. Куда делись их больные? Верно, ждут помощи. И многие не дожидаются», — объяснил он негативную тенденцию.

Собеседник агентства рассказал, что на проблеме в региональном минздраве заостряли внимание еще в мае. По настоянию врачей тогда старались не перепрофилировать под коронавирус лишние койки из других профилей. «Никто из нынешних руководителей на COVID не работал. И рубят шашкой с плеча. Плюс — август и сентябрь все сами себе врали о завершении эпопеи, ни к чему не готовились. Долг по неоказанной помощи растет, в четвертом квартале года все будет хуже, поверьте», — предупредил инсайдер.

В пресс-службе регионального минздрава на вопрос корреспондента о возможном росте числа смертей не ответили. В ведомство был направлен письменный запрос.