22 октября 2020

Несколько депутатов тюменской облдумы заразились коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская областная дума Первое заседание. Тюмень, тюменская областная дума, заседание
Коронавирус подтвердился у Виктора Рейна, Тамары Казанцевой и Владимира Ковина Фото: Марина Шарапова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сразу несколько депутатов тюменского парламента получили положительный анализ на COVID-19. В их числе заместитель председателя тюменской областной думы Виктор Рейн, глава регионального отделения КПРФ Тамара Казанцева и единоросс Владимир Ковин. В беседе с агентством они подтвердили, что действительно заразились коронавирусом.

«Да, действительно, это правда. Сейчас я, как и положено, нахожусь на самоизоляции. Начал принимать лекарства. Чувствую себя более-менее», — отметил Рейн в беседе с агентством.

Член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин пояснил агентству, что так же, как и другие депутаты, перед заседанием областной думы сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. «Нахожусь на больничном, дома. Некоторые симптомы есть, но чувствую себя в целом нормально», — рассказал Ковин URA.RU.

Глава регионального отделения КПРФ в Тюменской области Тамара Казанцева рассказала агентству о том, что за день до заседания парламента ей позвонил председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов и сообщил о том, что ее тест на коронавирус оказался положительным. «Мы все сдавали этот тест. У меня оказался положительный. Нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо: никакие симптомы пока не проявились. Думаю, что заразилась от кого-то из посетителей, потому что работу с населением мы не прекращали», — заявила она агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что за последние сутки коронавирус в Тюменской области подтвердился у 141 человека. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 ноября.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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