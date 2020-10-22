22 октября 2020
21 октября 2020

В Тюменской области число заболевших COVID приближается к пику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, люди в масках
За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 12 275 тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедший день в Тюменской области коронавирус подтвердился у 141 человека. Информацию об этом приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Тюменская область — 141 [выявленный случай заражения коронавирусом за последние сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Новых смертей не зарегистрировано. Днем ранее заболели 139 жителей региона, рекорд — 165 случаев — был установлен 20 октября.

За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 12 275 жителей Тюменской области. Общее число выздоровевших составило 8 292 (56 за прошедший день). Разрыв между числом инфицированных и выписанных из больниц достиг уже 32,45%.

Ранее агентство писало о том, что за последний месяц жители Тюменской области начали заболевать коронавирусом в два раза чаще. На первом месте по заражениям находится Тюмень.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...