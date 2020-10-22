В Тюменской области число заболевших COVID приближается к пику

За прошедший день в Тюменской области коронавирус подтвердился у 141 человека. Информацию об этом приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Тюменская область — 141 [выявленный случай заражения коронавирусом за последние сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Новых смертей не зарегистрировано. Днем ранее заболели 139 жителей региона, рекорд — 165 случаев — был установлен 20 октября.
За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 12 275 жителей Тюменской области. Общее число выздоровевших составило 8 292 (56 за прошедший день). Разрыв между числом инфицированных и выписанных из больниц достиг уже 32,45%.
Ранее агентство писало о том, что за последний месяц жители Тюменской области начали заболевать коронавирусом в два раза чаще. На первом месте по заражениям находится Тюмень.
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