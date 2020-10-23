Из-за пандемии пассажиров в поездах становится все меньше и меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) работает над вариантами сокращения поездов дальнего следования в связи с падением спроса на поездки из-за новой волны коронавируса. Планируется, что из расписания будут сокращены более 50 пассажирских поездов.

«В осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален», — приводит сообщение компании РБК. В пассажирской компании отмечают, что график будет скорректирован с учетом «фактического спроса». Деньги за билеты, купленные на отмененные рейсы, пассажирам обещают вернуть в полном объеме.

Ранее РЖД уже вводила ограничения на движение поездов из-за карантина в стране. В компании не исключают, что ситуация с отменой рейсов может повториться.