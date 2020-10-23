Сергей Собянин сообщил, что Москве не нужны новые ограничения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве не требуются дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Меры предприняты очень серьезные, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. Более миллиона [человек] перешло на удаленку работать — тоже огромный объем. Часть школьников тоже переведена на дистанционный режим обучения. Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе», — сказал Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». При этом политик призвал людей неукоснительно соблюдать уже принятые меры.

По предварительным данным столичного Минздрава, смертность от COVID-19 в сентябре выросла почти на четверть по сравнению с предыдущим месяцем. «От COVID-19 как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в три раза меньше, чем в июне (1605)», — приводит RT сообщение ведомства.

Что касается общей статистики, летальность от вируса в Москве за весь период пандемии составил 2,32% (когда инфекция стала основной причиной смерти), и 5% с учетом случаев, когда коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.