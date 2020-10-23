23 октября 2020

Названы недостатки iPhone 12

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках новинки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новинка от Apple — iPhone 12 — быстро разряжается и не сильно отличается от своих предшественников по своим характеристикам. К такому выводу пришли специалисты онлайн-платформы MacRumors, которая объединяет новости, слухи и отчеты, связанные с продуктами американской компании.

Они изучили отзывы обладателей новой модели смартфона, которые не заметили существенной разницы между релизами 2019 и 2020 годов. В частности, при фото и видео-съемке. «Не заметили они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Они также отметили, что зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

При этом издание Verge сообщило о главном недостатке iPhone 12. Как оказалось, модель быстро разряжается, особенно при подключении к 5G. Продажи новой линейки смартфонов, как напоминает телеканал 360, стартовали в РФ 23 октября и сопровождались большими очередями у магазинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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