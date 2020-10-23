23 октября 2020

В Екатеринбурге целую больницу отдают на войну с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге растет число заражений коронавирусом, как и по всей России Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Городская больница №36 «Травматологическая» в Екатеринбурге полностью переведена на борьбу с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«[Больница №36] целиком переведена в режим работы с коронавирусными больными», — сообщил источник. Обычно в медицинское учреждение доставляли попавших в ДТП и другие чрезвычайные ситуации. При этом ранее под коронавирус были отданы и другие медучреждения уральской столицы. Из-за этого Екатеринбург может ждать медицинский коллапс, опасается инсайдер.

URA.RU обратилось за комментарием в Минздрав Свердловской области. Дозвониться до представителя пресс-службы регионального министерства не удалось.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом свердловские власти готовятся вводить новые ограничения. Источники URA.RU сообщают, что учреждения среднего специального образования уйдут на дистанционное обучение, а в регионе запретят проводить массовые спортивные мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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