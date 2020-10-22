В Свердловской области продолжает расти число больных коронавирусом. 23 октября, по данным регионального оперштаба, зарегистрировано 268 новых случаев COVID-19. Из-за этого в области готовятся ввести новые ограничения, сообщают источники URA.RU.
«Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Еще 704 пациента находятся в состоянии средней тяжести.
Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерли 733 свердловчанина. Выписаны 302 человека, общее число выздоровевших достигло 26 101 человек. Всего заболели 33 952 жителя региона.
По данным источников URA.RU, из-за роста числа заболевших в средние специальные заведения региона поступило указание перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Также было рекомендовано с 26 октября ограничить проведение массовых спортивных мероприятий.
В департаменте информационной политики Свердловской области оперативно не ответили на вопрос о введении дистанта и ограничений в отношении спортивных мероприятий. В оперштаб по борьбе с коронавирусом был направлен письменный запрос.
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