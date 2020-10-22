22 октября 2020

В Свердловской области готовятся ввести новые ограничения. Число зараженных COVID растет

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболевших свердловчан все больше Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области продолжает расти число больных коронавирусом. 23 октября, по данным регионального оперштаба, зарегистрировано 268 новых случаев COVID-19. Из-за этого в области готовятся ввести новые ограничения, сообщают источники URA.RU.

«Состояние 217 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. Еще 704 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерли 733 свердловчанина. Выписаны 302 человека, общее число выздоровевших достигло 26 101 человек. Всего заболели 33 952 жителя региона.

По данным источников URA.RU, из-за роста числа заболевших в средние специальные заведения региона поступило указание перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Также было рекомендовано с 26 октября ограничить проведение массовых спортивных мероприятий.

В департаменте информационной политики Свердловской области оперативно не ответили на вопрос о введении дистанта и ограничений в отношении спортивных мероприятий. В оперштаб по борьбе с коронавирусом был направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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