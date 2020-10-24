Топовый вакцинолог РФ призвал не ставить прививки от коронавируса

Людям нужно дождаться конца исследований вакцин от COVID, прежде чем прививаться, считает Виталий Зверев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам стоит отказаться от использования вакцин от коронавируса, пока не закончатся все испытания сывороток, гарантирующие их эффективность и безопасность. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, член правительственной комиссии по биологической и химической безопасности, член экспертного совета GAVI (Глобальный Альянс по вакцинам и иммунизации) Виталий Зверев.

«Вакцинироваться пока преждевременно. Недостаточно доказательств безопасности и эффективности этих вакцин. Надо подождать пока закончатся все испытания, пока не поймем как они работают, вызывают ли осложнения, дают ли они вообще какой-то иммунитет. Нужно понимать, чем мы собираемся прививать людей. Мы не имеем права рисковать ни на один процент», — заявил URA.RU Зверев.

Испытания уже существующих вакцин должны завершиться в 2020 году, однако ученым потребуется еще время для подведения каких-либо итогов, отметил собеседник URA.RU. «Обычно после каждой фазы клинических испытаний проходит полгода. 180 дней положено наблюдать пациентов, чтобы делать какие-то заключения. Нужно смотреть, что случается, когда вирус когда попадает в организм вакцинированных, могут ли они заразиться. Сейчас постоянно появляются новые факты — то у пожилых вакцина хуже работает, то у тех, кто пьет алкоголь какие-то реакции наблюдаются. Неслучайно все вакцины поступают в практику через четыре-пять лет после начала их разработки», — рассказал Зверев.

Вместо стремления побыстрее поставить вакцину от COVID, людям лучше не забывать о существовании других вирусов и защите от них. «Вот вакцину от гриппа я рекомендую с легким сердцем. Грипп никуда не делся, он будет и лучше от него защититься. И от пневмококка очень хорошо бы сейчас привиться», — заключил Зверев.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Другие научные учреждения ведут разработку еще ряда сывороток.