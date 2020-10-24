Омбудсмен раскрыл запрещенную тактику военных в Карабахе

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, автомат калашникова, доброволец, ополченец нагорного карабаха, ополченец рнк, республика нагорный карабах
Военные Азербайджана ведут бои в армянской форме, утверждает Артак Бегларян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Некоторые военные армии Азербайджана перед боями переодеваются в форму солдат Армении. С таким заявлением выступил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«ВС Азербайджана отправляют в бой солдат, переодетых в армянскую военную форму. Омбудсмен предположил, что азербайджанская сторона, по всей вероятности, намерена ввести в заблуждение армянских военных и за счет этого добиться успеха», — пишет «Ридус» со ссылкой на Бегларяна.

Бегларян привел в качестве примера рассказ очевидца, который якобы видел, как около двух недель назад при попытке захвата Матагиса, ВС Азербайджана пошли в отступление, оставив на поле около 40 солдат, переодетых в форму противника. Омбудсмен не исключил, что некоторые из них могли быть наемными террористами.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начали боевые действия. Под обстрелами гибнут мирные жители. Позднее в Москве стороны заключили перемирие которое стали сразу же нарушать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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