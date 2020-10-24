В Азовском море на танкере под российским флагом прогремел взрыв. Три человека за бортом

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Спасатели ведут поиски трех человек (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В акватории Азовского моря произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. Об этом сообщают источники в экстренных службах.

«Терпит бедствие нефтяной танкер „Генерал Ази Асланов“. На танкере произошел взрыв», — заявили ТАСС инсайдеры. Удалось спасти 10 человек, судьба еще троих неизвестна. Ведутся поиски.

В момент взрыва танкер был пустым. Предположительно, взорвались остаточные пары нефтепродуктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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