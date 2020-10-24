Спасатели ведут поиски трех человек (архивное фото)
В акватории Азовского моря произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. Об этом сообщают источники в экстренных службах.
«Терпит бедствие нефтяной танкер „Генерал Ази Асланов“. На танкере произошел взрыв», — заявили ТАСС инсайдеры. Удалось спасти 10 человек, судьба еще троих неизвестна. Ведутся поиски.
В момент взрыва танкер был пустым. Предположительно, взорвались остаточные пары нефтепродуктов.
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