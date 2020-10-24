24 октября 2020

Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося российского танкера. «Полная потеря управления»

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На записи экипаж докладывает обстановку и сообщает о том, что три члена экипажа пропали после взрыва (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

СМИ опубликовали переговоры экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами. На записи экипаж сообщает, что три члена экипажа пропали после взрыва. Он также рассказал о взрыве второго и первого танка.

«Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа», — приводит «Пятый канал» слова члена экипажа танкера. На вопрос диспетчеров, в каком состоянии находится судно, экипаж ответил: «Ничего не работает, полная потеря управления».

Взрыв на танкере произошел вечером 24 октября, когда он находился в устье Керченского пролива в Азовском море. Взорвались пары нефтепродуктов в двух танках. Спасатели эвакуировали с корабля 10 человек, но судьба матроса, боцмана и практиканта, которых взрывной волной выбросило за борт, пока неизвестна. Круг поиска, по регламенту, расширен. Операцию не будут приостанавливать до утра. Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин рассказал, что судно находилось в исправном состоянии. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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