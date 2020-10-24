СМИ опубликовали переговоры экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами. На записи экипаж сообщает, что три члена экипажа пропали после взрыва. Он также рассказал о взрыве второго и первого танка.
«Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа», — приводит «Пятый канал» слова члена экипажа танкера. На вопрос диспетчеров, в каком состоянии находится судно, экипаж ответил: «Ничего не работает, полная потеря управления».
Взрыв на танкере произошел вечером 24 октября, когда он находился в устье Керченского пролива в Азовском море. Взорвались пары нефтепродуктов в двух танках. Спасатели эвакуировали с корабля 10 человек, но судьба матроса, боцмана и практиканта, которых взрывной волной выбросило за борт, пока неизвестна.
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