Раскрыты детали секретной операции Турции в Нагорном Карабахе

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
По мнению эксперта, военную операцию азербайджанских военных курирует Турция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ближайшие дни азербайджанские военные при поддержке турецкого горного спецназа начнут наступление на связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если не вмешается какая-то политика, то в ближайшие дни, завтра-послезавтра, начнется дальнейшее наступление турецкой коалиции на Лачинский коридор с юга», — рассказал Стрелков. По его словам, наступление будет проводиться с южной стороны, где может себя проявить горный спецназ Турции.

Стрелков выразил уверенность, что военную операцию в Нагорном Карабахе планирует не азербайджанский, а турецкий генштаб. Кроме того, координация действий всей авиации, по мнению эксперта, находится в руках турок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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