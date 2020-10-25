Раскрыты детали секретной операции Турции в Нагорном Карабахе

По мнению эксперта, военную операцию азербайджанских военных курирует Турция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ближайшие дни азербайджанские военные при поддержке турецкого горного спецназа начнут наступление на связывающий Армению и Нагорный Карабах Лачинский коридор. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если не вмешается какая-то политика, то в ближайшие дни, завтра-послезавтра, начнется дальнейшее наступление турецкой коалиции на Лачинский коридор с юга», — рассказал Стрелков. По его словам, наступление будет проводиться с южной стороны, где может себя проявить горный спецназ Турции.

Стрелков выразил уверенность, что военную операцию в Нагорном Карабахе планирует не азербайджанский, а турецкий генштаб. Кроме того, координация действий всей авиации, по мнению эксперта, находится в руках турок.