По мнению Игоря Стрелкова, в пользу вмешательства Турции в военный конфликт говорят три фактора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Успехи азербайджанских войск в военном конфликте в Нагорном Карабахе обусловлены помощью со стороны турецкого спецназа. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, в пользу вмешательства Турции в конфликт говорят несколько факторов.

«Я полагаю, что в значительной степени успехи азербайджанских войск в районе Гадрута и Физули, а также в наступлении на южном участке фронта связаны с действиями турецкого спецназа. Потому что хоть азербайджанская армия в разы многочисленнее армянской, уровень подготовки у них примерно одинаковый», — подчеркнул Стрелков.

Собеседник агентства заявил, что в пользу помощи со стороны турецких вооруженных сил говорит наличие у Азербайджана большого количества ударных беспилотников, которые наносят основные потери армянским силам. Кроме того, сами операции Азербайджана, по мнению Стрелкова, не были бы так грамотно спланированы.

«Я не верю, что азербайджанские военные смогли бы так гибко провести операцию. Для этого требуется значительный опыт, который есть у турецких планировщиков, имеющих опыт боевых действий в Африне и других районах Сирии», — добавил он.

Третьим фактором, доказывающим присутствие в зоне конфликта турецких войск, Стрелков назвал нехарактерное для азербайджанских сил умение активно атаковать в горной местности. Тем более проникать в тыл противника и захватывать господствующие высоты.

Ранее Генпрокуратура Армении заявила о доказательствах участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе турецких военных. В ведомстве рассказали, что представители спецназа Турции с августа занимались обучением азербайджанских военнослужащих для участия в боестолкновениях.