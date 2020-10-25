США объявили о новом перемирии в Карабахе

Азербайджан, Армения и США договорились о прекращении огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе будет действовать с 26 октября. Об этом объявили США.

«США объявили о новом гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 понедельника», — передает РИА «Новости». Также отмечается, что 29 октября в Женеве пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях. Но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте. О перемирии было объявлено и 17 октября, но обстрелы продолжились. Ранее президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Карабахе «легким случаем» и пообещал урегулировать конфликт.