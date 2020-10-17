Азербайджан и Армения договорились о перемирии

Информацию подтвердили в МИД обеих стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии. Оно вступит в силу 18 октября в полночь по местному времени. Эту информацию подтвердили в МИД обеих стран.

«Армения и Азербайджан договорились объявить гуманитарное перемирие в Карабахе с 00.00 18 октября», — говорится в сообщении. Стороны приняли это решение принято следуя заявлению президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 г.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях. Но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте.