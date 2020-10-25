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Гордума Перми будет работать удаленно

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Пермская городская дума 6 созыва депутаты Пермь
Пленарное заседание думы пройдет в формате ВКС Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Пермская городская дума проведет ближайшее пленарное заседание 27 октября в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Распоряжение за подписью председателя гордумы Юрия Уткина опубликовано на сайте представительного органа.

«Организовать и провести 27 октября заседание Пермской городской думы в режиме дистанционного заседания с использованием технических средств связи и обмена информацией, в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи», — говорится в распоряжении.

Всего депутаты планируют рассмотреть 22 вопроса, в числе которых, «О внесении изменений в бюджет Перми на 2020 и плановый период 2021-22 годов». Предыдущее заседание гордумы (16 октября) также прошло в удаленном формате, в отличие от пленарки, состоявшаяся 22 сентября — тогда впервые с апреля городская дума провела заседание очно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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