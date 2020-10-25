Днем 26 октября Челябинск начало заметать снегом, передает корреспондент URA.RU. Горожане делятся кадрами метели в социальных сетях.
Сильный ветер несет крупные хлопья, видимость на дорогах существенно ухудшилась. Пока температура держится выше нуля, и непогода не привела к существенному ухудшению дорожной ситуации. Также продолжает работать аэропорт.
Как сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии города, пока к уборке снега готово 53% имеющейся спецтехники. К 1 ноября дорожники обещают переоснастить «под зиму» ее всю. Однако ближе к ночи, по прогнозу Челябинского ЦГМС, столбик термометра опустится ниже нуля. Мокрый снег и лед начнут оседать на провода, возникнет гололедица. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС.
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