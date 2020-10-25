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На Челябинск обрушился снегопад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, непогода, прогноз, снегопад, климат, осень
Земля не успела остыть, и снег тает на дорогах и тротуарах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Днем 26 октября Челябинск начало заметать снегом, передает корреспондент URA.RU. Горожане делятся кадрами метели в социальных сетях.

Сильный ветер несет крупные хлопья, видимость на дорогах существенно ухудшилась. Пока температура держится выше нуля, и непогода не привела к существенному ухудшению дорожной ситуации. Также продолжает работать аэропорт.

Как сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии города, пока к уборке снега готово 53% имеющейся спецтехники. К 1 ноября дорожники обещают переоснастить «под зиму» ее всю. Однако ближе к ночи, по прогнозу Челябинского ЦГМС, столбик термометра опустится ниже нуля. Мокрый снег и лед начнут оседать на провода, возникнет гололедица. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду, предупреждает региональное управление МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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