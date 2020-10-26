Приложение Spotify в России обогнало по популярности Youtube

Приложение Spotify стало шестым музыкальным сервисом по популярности в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

За первые месяцы работы в России музыкальное приложение Spotify вошло в топ-10 музыкальных сервисов в стране. Это следует из данных Mediascope.

«Мобильное приложение стримингового сервиса Spotify за первые месяцы работы в России заняло шестое место по размеру аудитории», — пишет РБК. Музыкальному сервису удалось обогнать YouTube. Выше в рейтинге отказались Shazam, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Zaycev.net и Boom. Отмечается, что в августе мобильное приложение посетили 2,2 млн человек.

Сайт Spotify.com занимает 10 строчку рейтинга. В августе его посетили 0,74 млн пользователей. По популярности на компьютерах музыкальный сервис обогнали «Яндекс.Музыка», Zaycev.net, Hotmo.org, Zvooq.pro, Inkompmusic.ru.

Приложение Spotify появилось в России в июле текущего года, передает агентство Nation News. Оно позволяет прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций.