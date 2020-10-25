В регионе установлен новый «рекорд» по числу заболевших Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлен 281 случай заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге (177) — об этом URA.RU сообщили в региональном штабе по борьбе с пандемией. Это «рекордный» показатель с начала второй волны COVID, и рост числа заболевших все продолжается (в предыдущие три дня было 268, 273 и 276 случая). По данным агентства, власти готовят введение новых ограничений, связанных с массовыми мероприятиями.

«Состояние 259 госпитализированных оценивается как тяжелое, 194 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 — на аппаратах ИВЛ, — сообщили в оперштабе. — Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 931. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии».

За сутки в регионе зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. Всего jт коронавируса умерло 743 свердловчан. Из больниц выписан 185 человек. Общее число выздоровевших — 26 763. Всего с начала пандемии в области COVID заболело 33 684 человек.