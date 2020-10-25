Курганцы заявили о проблемах с кислородом для лечения COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Сафакулевской районной больнице (Курганская область) в субботу умерла пожилая женщина. Родственники заявили — проблема в том, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов ИВЛ. Об этом URA.RU рассказали дети умершей Илюза и Алишер Насретдиновы.

Жительницу Сафакулево положили в больницу две недели назад. Назначили лечение, но состояние ухудшалось. «Самое страшное, в пятницу выясняется, что сотрудники больницы должны были ехать заправлять баллоны кислородом. Но почему-то не заправили в Щучье. Мы нашли родственника. Он в течение часа съездил заправил баллоны, но уже было поздно. В 13:30 ее не стало», — рассказала Насретдинова.

Родственники женщины до ухудшения состояния здоровья пытались перевести ее в инфекционный госпиталь. У нее было слабое сердце и аутоиммунное заболевание печени. По их словам, они понимали, что у районной больницы не было шансов спасти пациентку. «Пытались госпитализировать в Курган. Но Курган не принимает», — рассказал сын умершей. Со слов родственников, они до сих пор не знают ковид-статус женщины.

Переживания жителей Сафакулево связаны и с теми, кто окажется в больнице. И вдруг по какой-то причине там снова не будет кислорода. По словам обратившейся, она сомневалась стоит ли жаловаться. «А если людей, которые попадут в эту больницу не будут спасать? А может вы напишете, власти проконтролируют, и мы поможем других спасти», — считает Насретдинова.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. Ответ пока не поступил.

В Курганской области 26 октября подтвердились 77 новых случаев заражения коронавирусом. С 20 по 26 октября в области от коронавируса скончался 21 человек, за все время — 81.